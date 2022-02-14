Yazıcıoğlu soruşturmasına FETÖ müdahalesi davası

AA

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 3 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sabah başlayan duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Mahkeme Başkanı, tanık K.M'ye Göksun'da görülen ve bu dosya ile birleştirilen helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadelerine başvurduklarını belirterek, söz hakkı verdi.

K.M, olay sırasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde uçak teknisyeni olarak görev yaptığını anlatarak, kaza kırım ekibi olmamasına rağmen kaza bölgesine görevlendirmesinin yapıldığını, yapılan incelemenin ardından rapor hazırladıklarını kaydetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanığı olan Davut Uçum'un "Cihazın kayıp olduğunu nasıl fark ettiniz?" sorusuna tanık K.M, cihazların hepsinin göründüğü, yerinden sökülen tek cihazın o olduğu karşılığını verdi.

Sanığın tekrar benzer soru sorması üzerine tanık K.M, "Kapak var görünüyor ancak cihaz yok sökülmüş. Ne kadar da bunu kendisine anlatsam anlamayacak, niyet farklı." dedi.

Tanık olarak dinlenen FETÖ hükümlüsü Ömer Hakan Kısıkkaya da sanıklardan Mehmet Durakoğlu'nu tanıdığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, Mehmet Durakoğlu ile Kısıkkaya arasında geçtiği belirtilen ByLock yazışmalarını okuyarak, tanığa söz hakkı verdi.

Kısıkkaya, ByLock'un delil olmadığını düşündüğünü bu nedenle ByLock'la ilgili sorulara cevap vermediğini belirterek, bu konuyla ilgili bir sohbet esnasında Durakoğlu'nun kendisine Yazıcıoğlu'nu "Ergenekoncu"ların öldürdüğünü ve "cemaate" yıkmaya çalıştıklarını anlattığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, "Niye Mehmet Durakoğlu'na soruyorsun, özelliği ne?" diye sorması üzerine Kısıkkaya, "Özelliğini bilemem, iyi bir mümin olduğunu bilirim, cemaatten olduğunu bilirim." yanıtını verdi.

Başkanın "ByLock yazışmasında geçen 'Barbaros abi' diye bir tanıdığınız var mı?" sorusuna Kısıkkaya, "Yapı içerisinde bilinen birisi, Fetullah Gülen'e yakın birisi ama görevi nedir bilmiyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen FETÖ hükümlüsü tutuklu Halil Kayış da sanıklardan Mustafa Atalar'ın kendisinin avukatı olduğunu kaydetti.

Kayış, FETÖ'nün sözde Gaziantep avukatlar sorumlusu Kamil Bakum'un kendisinin de yer aldığı örgütsel toplantılara katıldığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı, Abdullah Önder'in de benzer ifade verdiğini hatırlatması üzerine Kayış, ifadelerin doğru olmadığını iddia etti.

Duruşma, yarın tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.