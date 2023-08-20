Yaz Şarkısı dizisi final mi yapacak? Yaz Şarkısı'nın 8. Bölümü son mu?
Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı dizi hakkında final olacağına dair haberler gündeme geldi. Dizinin seyircilerinin araştırdığı, "Yaz Şarkısı dizisi final mi yapacak? Yaz Şarkısı'nın 8. Bölümü son mu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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FOX TV ekranlarında yer alan ve başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı hakkında dizinin seyircileri: "Yaz Şarkısı dizisi final mi yapacak? Yaz Şarkısı’nın 8. Bölümü son mu?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
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YAZ ŞARKISI FİNAL Mİ YAPACAK?
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı dizisi, ortaya çıkan haberlere göre 8. bölümü ile ekran macerasını sonlandıracak. Dizi bu akşam 7. bölümünü yayınlayacak.
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YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Olaylı düğün alışverişinden sonra Neriman ve Emine karakola gitti bu sırada Kemal’de Sinan’ın peşine düştü. Aslı ise Sinan’ın masum olduğunu kanıtlamak için planını hazırladı. Emine ve Yaz arası da Yaz’ın evden kaçmasıyla açıldı. Hem annesini hem Sinan meselesini düşünen Yaz’ın moralini düzeltmek için Murat harekete geçti. Ertesi gün şirkete Alice geldi. Şirketten Kemal ile çıkan Yaz geceyi çiftlikte geçirdi. Sabah erken saatlerde Aslı ve Murat çiftliğe gelerek Yaz ile Kemal’i buldu. İkiliyi birlikte gören Murat, dayanamayarak ortamı terk etti.
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YAZ ŞARKISI OYUNCULARI
Yaz Şarkısı dizisinin kadrosunda: Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi isimler yer alıyor.