Yaz geldi karlar erimedi
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimine günler kala Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Feraşin yayla yolunda yer yer 5 metreyi bulan karları temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
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Yaz mevsimine sayılı günler kala ülke genelinde sıcaklıklar artarken Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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3 bin 200 rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Bölgede haziran ayında başlayacak olan yaylalara göç öncesinde yolları açan ekipler, vatandaşların daha rahat bir yolculuk yapması için çalışıyor.
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Coğrafi anlamda zorlu bir noktada çalışma yaptıklarını belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz, "Burası Çalyan-Feraşin yayla yolu. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyorlar. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefliği olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle iki gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.
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