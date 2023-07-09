Yaz aylarında artan seyahat ishali tehlikeli mi?

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Seyahat ishali, seyahat edenlerin yüzde 50'sinde gelişiyor. İyi önlem alındığı takdirde yüzde 30 ila 70 oranında engellenebiliyor; hastalık süresi 3-5 gün olsa da uzmanlar uzayan ishallere karşı muhakkak bir sağlık kuruluşundan destek alınması gerektiğini vurguluyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, yalnızca bakterilerin değil virüslerin de ishal yaptığını belirtti ve ekledi: "Ancak en sık turist ishali etkeni E. Coli özellikle toksin üretenidir. Virüslerden ise noro virüstür."

E. Coli'nin tehlikeli olduğunu belirten Dr. Seçkin, "Çoğu 5 yaş altı olmak üzere yılda yaklaşık 700 bin ölüme yol açmakta, ETEC yani toksin üreten ise yılda ortalama 380 bin ölüme yol açmaktadır" dedi.

Dr. Şirin Seçkin

SADECE GIDADAN DEĞİL; DENİZDEN HAVUZDAN DA BULAŞIYOR

Dr. Seçkin, "Hijyenin bozuk olması, yeterli temiz su bulunmaması, temizlik koşullarının yeterli olmaması bakterinin yayılmasını kolaylaştırır. İyi yıkanmamış yiyecekler, salata, yeşil yapraklılar başta olmak üzere, iyi pişmemiş dana eti ve tavuk, içecekler, E. Coli ile kirlenmiş deniz, havuz suyuna girmek veya onları yutmak dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Hastalık süresinin 3-5 gün olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, risk altındakileri de şöyle sıraladı: "El temizliği iyi olmayanlar, reflü için ilaç kullananlar, küçükler ve yaşlılar; çünkü her iki grupta da bağışıklık sistemi iyi çalışmıyor. Küçüklerin gelişim halinde yaşlılarınki ise yeterince çalışmıyor."

AİLE ÇOCUĞUN AĞIR İSHAL GEÇİRDİĞİNİ NASIL ANLAYABİLİR?

Ağır ishale karşı aileleri uyaran Dr. Seçkin, çocukta kusma varsa, idrar azalmışsa, yüksek ateş, kanlı ishal ve kanlı çiş varsa vakit kaybetmeden hastaneye gidilmeli" dedi. Dr. Seçkin, bu süreçte de ishali kesen ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dr. Seçkin, önerilerini şöyle sıraladı:

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- Açıkta satılan su yerine kapalı su tercih etmeliyiz; eğer imkan yoksa kişi yayla gibi bir yerdeyse suyu kaynatıp içebilir.

- Temiz olduğunu düşündüğümüz akar sulardan veya kuyudan su içmemeliyiz.

- Dışarıda yemek yediğimizde içeceklerin içine buz koydurmamalıyız.

- İyi yıkandığından emin olmadığımız sebze ve meyveleri tüketmemeliyiz, tüketeceksek de kabuklarını kendimiz soymalıyız.

- Et yemeden önce çok iyi piştiklerinden emin olmalıyız.

- İyi yıkanmayan salata malzemelerinden de bulaşabilir.

- Yemek yemeden önce eller yıkandığında ve tüm kurallara uyulduğunda da ishaller büyük oranda önlenebiliyor.