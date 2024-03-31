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        Haberler Gündem Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?

        Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?

        Tüm Türkiye, Yerel Seçimler kapsamında 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor. Doğudaki 32 ilde 07:00'de diğer illerde ise saat 08:00'de başlayan oy verme süreci devam ediyor. Bu bağlamda seçmenlerin gözleri "Yayın yasağı ne zaman kalkıyor, oy sayımı kaçta başlayacak?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:06
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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