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Yayın akışı 2 Nisan 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 2 Nisan 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

02.04.2020 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Mucize Doktor'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Sahte Kabadayı (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler (tekrar)
23.45 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Dudullu Postası (yerli film)
22.30 Max Steel (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru  

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyonlar (yabancı film)
22.35 Farklı (yabancı belgesel)   

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım
20.00 Recep İvedik 5 (yerli film) 
23.15 Eser Yenenler Show

 

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