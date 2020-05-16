Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 16 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)

22.30 Hayatımız Film (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jurassic World (yabancı film)

22.30 Jurassic World (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Tarzan Efsanesi (yabancı film)

22.30 Tarzan Efsanesi (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22.05 Dengi Dengine

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)