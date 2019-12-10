Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çocuk, Kadın ve Elimi Bırakma dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 10 Aralık Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

22.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çocuk 'Dizi'

00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Yaşamak Güzel Şey 'Türk Filmi'

22.15 Yusuf Yusuf 'Türk Filmi'

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Kimse Bilmez 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kadın 'Dizi'

00.15 Ferhat İle Şirin 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Elimi Bırakma 'Dizi'

00.15 Aileler Yarışıyor