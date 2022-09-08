Yavuz 4 yaşındaydı! Yavru kartal ağlattı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu.

İHA'da yer alan habere göre Yavuz Sami Ceylan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Küçük çocuğun ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.