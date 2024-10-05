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        Haberler Yaşam Yavru vaşaklar fotokapana yansıdı

        Yavru vaşaklar fotokapana yansıdı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatının devamlılığı için doğaya bıraktığı su yalağı çevresinde yaşayan yavru vaşaklar fotokapana yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:27
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        Yavru vaşaklar fotokapana yansıdı
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        DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının su ihtiyaçları içi 900'ü aşkın yalak yaptırıldı.

        Su temini sağlanan bölgeler fotokapan ile izlenerek, yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor.

        Doğaya bırakılan yalaklardan birinin çevresinde yaşayan vaşak ailesi düzenli aralıklarla fotokapana yansıdı.

        DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntülerine ilk olarak 1 yetişkin ve 2 yavru vaşak yansıdı.

        Birer yıl arayla devam eden fotokapan görüntüsünde 2 yavru vaşağın büyüme hikayeleri yer aldı.

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        #Yavru vaşaklar
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