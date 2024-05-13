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        Haberler Yaşam Yavru karacayı böyle kurtardı

        Yavru karacayı böyle kurtardı

        Artvin'de dereye düşen yavru karacanın kurtarılma anları kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:36
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        Yavru karacayı böyle kurtardı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karaca belediye personeli tarafından kurtarıldı. Karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        Artvin’in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi Köroğlu mevkisinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken İçkale deresine düşen yavru karacayı Borçka Belediyesi personeli Serdar Korkmaz, suya girerek kurtardı.

        Fotoğraf: DHA

        Korkmaz, suda çırpınan karacayı boynuz ve ayaklarından yakalayarak, karaya çıkardı. Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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