Yavru karacayı böyle kurtardı
Artvin'de dereye düşen yavru karacanın kurtarılma anları kameralara yansıdı
Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karaca belediye personeli tarafından kurtarıldı. Karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fotoğraf: DHA
Artvin’in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi Köroğlu mevkisinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken İçkale deresine düşen yavru karacayı Borçka Belediyesi personeli Serdar Korkmaz, suya girerek kurtardı.
Fotoğraf: DHA
Korkmaz, suda çırpınan karacayı boynuz ve ayaklarından yakalayarak, karaya çıkardı. Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.
Fotoğraf: DHA
Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.