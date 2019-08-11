Yataş Grup, 2019 hedefleri doğrultusunda yurtdışındaki büyüme stratejisi çerçevesinde, Rus pazarında faaliyet göstermek üzere 3.5 milyon ruble sermayeyle "Yataş Rus Limited Şirketi"ni kurdu.

Şirket söz konusu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.

Ana faaliyet konusu tekstil, mobilya ve yatak satışı olan "Yataş Rus Limited Şirketi" ile ilgili konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, "Büyümeyi istediğimiz hedef pazarlarımız arasında olan Rusya’da kurduğumuz bu şirket bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. 40 yıllık tecrübemizle Rusya pazarında da tüketicilere her zaman daha iyisini sunmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra da yeni ülkeler ve mağazalar ile büyümeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.