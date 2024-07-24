Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyaz Bali tatiline çıktı
Yasmin Erbil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali'de tatile çıktı
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Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte bu kez Bali'de tatil yapıyor.
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Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden sosyal medya hesabından paylaşmlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Yasmin Erbil, önce denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleriyle paylaşırken.
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Daha sonra, sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.
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Nergis Kumbasar, kızının paylaşımlarına kayıtsız kalamayarak; "Süpersiniz, devam" şeklinde yorum yaptı.
Fotoğraflar:Instagram