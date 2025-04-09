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        Haberler Bilgi Yaşam Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı ve ne zaman yatacak? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihi

        Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hesaplara aktarılan yaşlı ve engelli aylıkları, Nisan ayı ödemeleriyle yeniden gündemde. Vatandaşlar, 2025 Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:16
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          Yaşlı ve engelli aylıklarının Nisan ayı ödemeleri merakla bekleniyor. Hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan maaşların ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenen açıklama geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları Nisan ayında hesaplara yattı mı?

        • 2

          NİSAN 2025 YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.

          TOPLAM 6,3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

          Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında “ Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          HER ALANDA YANLARINDA OLDUKLARINI VURGULADI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

          Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı

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