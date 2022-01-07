Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti: Karısını tüfekle öldürdü

AA

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşayan Cafer G. (70) ile eşi Safiye G. (69) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA OĞLUNU ARADI

Kavgaya dönüşen olay sırasında Cafer G. eşini göğsünden tüfekle vurdu. Cafer G. daha sonra oğlu Ferhat G'yi arayarak durumu anlattı. Şüphelinin oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye G'nin cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Cafer G. evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.