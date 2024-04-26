Yaşlı çifti ölüm ayırdı
Giresun'da 70 yaşındaki Mehmet Bölük'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarından geçen Tamzara Irmağı'na yuvarlandı. Kazada Mehmet Bölük ile 68 yaşındaki eşi Bedriye Bölük, hayatını kaybetti
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvalandığı kazada sürücü Mehmet Bölük (70) hayatını kaybetti, eşi Bedriye Bölük (68) yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Kaza, saat 15.00 sıralarında Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir merkezinden ilçeye seyir halinde olan Mehmet Bölük idaresindeki 28 AGG 209 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarından geçen Tamzara Irmağı’na yuvarlandı.
Fotoğraf: DHA
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Dere içerisinde yan yatan otomobildeki karı koca yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mehmet Bölük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Bedriye Bölük ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bölük’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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