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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da geri manevra yapan kamyonet sürücüsü, aracın arkasında yürüyen yaşlı adama çarptı - Gündem haberleri

        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!

        İstanbul'da kan donduran bir kaza yaşandı. Bağcılar'da geri manevra yapan kamyonetin sürücüsü, aracın arkasında sırtı dönük olarak yürüyen yaşlı adama çarpıp ezdi. Yolda yürüyen K.A., hayatını kaybederken sürücü M.Ş., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:35
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        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
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        İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinin önünde akılalmaz bir kaza yaşandı.

        KAMYONETİN ALTINDA KALDI

        AA'da yer alan habere göre kamyonet geriye doğru hareket ettiği sırada, yolda yaya olarak ilerleyen K.A.'ya çarptı. K.A. çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti.

        "TAKSİRLE ÖLDÜRME"DEN ADLİYEYE SEVK

        Gözaltına alınan sürücü M.Ş, hakkında "taksirle öldürme" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda yürüyen K.A.'ya, arkasında ilerlediği kamyonetin geri hareket ederek çarpması yer alıyor.

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        #istanbul
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