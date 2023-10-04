Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
İstanbul'da kan donduran bir kaza yaşandı. Bağcılar'da geri manevra yapan kamyonetin sürücüsü, aracın arkasında sırtı dönük olarak yürüyen yaşlı adama çarpıp ezdi. Yolda yürüyen K.A., hayatını kaybederken sürücü M.Ş., gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinin önünde akılalmaz bir kaza yaşandı.
KAMYONETİN ALTINDA KALDI
AA'da yer alan habere göre kamyonet geriye doğru hareket ettiği sırada, yolda yaya olarak ilerleyen K.A.'ya çarptı. K.A. çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti.
"TAKSİRLE ÖLDÜRME"DEN ADLİYEYE SEVK
Gözaltına alınan sürücü M.Ş, hakkında "taksirle öldürme" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda yürüyen K.A.'ya, arkasında ilerlediği kamyonetin geri hareket ederek çarpması yer alıyor.