Instagram hesabını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaşlandırılmış halini paylaştı.

Ünlü komedyen yaşlanmış görüntüsünü esprili bir yaklaşımla yorumlayıp "28 senedir Datça’dayım. Show dünyasından uzak kafamı dinliyorum. Arada tanıyanlar oluyor, sağ olsun belediye de bir yer verdi. Heykel yapıyorum. İlaçlarımı da tabi alıyorum" şeklinde notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Cem Yılmaz, yaşlandırılmış bu görüntüsünü paylaşmasının ardından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ÜNLÜLER DE O PROGRAMI KULLANDI

Sosyal medyayı kasıp kavuran yaşlandırma uygulamasını ünlüler de kullandı. İşte, yaşlanınca nasıl gözükeceklerini takipçileriyle paylaşan diğer ünlü isimler:

ŞAHAN GÖKBAKAR

CAN BONOMO

ESER YENENLER