Habert&uuml;rk ten Eren G&uuml;rel in haberine g&ouml;re; Yasemin Y&uuml;r&uuml;k, Etiler deki bir mek&acirc;ndan &ccedil;ıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Y&uuml;r&uuml;k, sosyal medyadan kendisine &ccedil;ok değişik mesajlar geldiğini ifade etti. AYAK FANLARIM VAR Yasemin Y&uuml;r&uuml;k; Benim ayak fanlarım var. Onlar bazen beni yoruyorlar. İlgilerine teşekk&uuml;r ediyorum ama asla cevap vermiyorum, yazmıyorum hi&ccedil;birisine. Beğeniyorlarmış anladığım kadarıyla diyerek kahkaha attı. &Ouml;te yandan G&uuml;l&ccedil;in Erg&uuml;l, ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde katıldığı bir programda Hepsi grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuşup g&ouml;zyaşlarına boğulmuştu. Erg&uuml;l &uuml;n a&ccedil;ıklamalarının ardından eski grup arkadaşları Yasemin Y&uuml;r&uuml;k ve Cemre Kemer, tepki g&ouml;stermişti. G&uuml;l&ccedil;in Erg&uuml;l i&ccedil;in Mağduru oynamak kolay ifadelerini kullanan Yasemin Y&uuml;r&uuml;k, gazetecilerin konuyu hatırlatması &uuml;zerine Bu konu 15 - 16 sene &ouml;ncenin konusu. Bu konuları tekrar a&ccedil;ıp, tekrar tekrar hatırlamak bana &ccedil;ok sağlıklı bir zihin gibi gelmiyor. Bu sorular tabii ki sorulabilir sizler de bize soruyorsunuz ama bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi diyerek yeni a&ccedil;ıklamalarda bulundu. G&Uuml;L&Ccedil;İN GRUBU BEN &Acirc;ŞIK OLDUM DİYEREK DAĞITTI Yasemin Y&uuml;r&uuml;k, daha sonra s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: Kendisi, yıllardır bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine d&uuml;r&uuml;st olmadığını fark etmeli. Biz hi&ccedil;bir şey yapmadık. Grubu kendisi Ben &acirc;şık oldum ve ayrılıyorum diyerek dağıttı. En b&uuml;y&uuml;k hakkı bu zaten ama &uuml;slup en &ouml;nemli fakt&ouml;r. O bize ne s&ouml;ylediyse biz de insanlara onu s&ouml;yledik. Sonra evimize ihtar g&ouml;nderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak &ccedil;ok sıkıntı yaşanır. Ger&ccedil;ekler ortaya &ccedil;ıksın diye belgesel istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. Hepsi kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık.