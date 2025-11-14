Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü
Yasemin Yürük, arkadaşıyla sahilde kahve içerken telefonunu denize düşürdü
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, arkadaşı ile sahilde kahve içerken telefonunu denize düşürdü.
Yürük, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra telefonunu almak için denize giren Yasemin Yürük, o anlarda arkadaşının kendisini çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.