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        Haberler Magazin Yasemin Sakalıoğlu, tartışma yaratan pasta hakkında açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Yasemin Sakalıoğlu, tartışma yaratan pasta hakkında açıklama yaptı

        Yasemin Sakalıoğlu'nun doğum günü pastası sosyal medyada gündem oldu. Sakalıoğlu, pastayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:23
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          Yasemin Sakalıoğlu, sosyal medya hesabından "Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hakettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak" notuyla doğum günün kutladı.

        • 2

          Paylaşımdan kısa bir süre sonra Yasemin Sakalıoğlu'nun, doğum günü pastasının rengi üzerindeki yıldız sembolü eleştiri yağmuruna tutuldu.

        • 3

          Bu eleştirilerin üstüne ünlü komedyen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakalıoğlu; "Merhaba, bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        • 4

          Daha sonra ünlü komedyen nev'i şahsına münhasır eğlenceli bir video daha yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu; "Demek ki bana glutensiz yaramıyor. Bunu da mesaj olarak algılıyorum. Yeni yaşıma bomba gibi girdim. Patlıyor valla yeni yaşım" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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