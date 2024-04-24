Olay 2018 yılı ortalarında Konya’da özel bir hastanede yaşandı. İddialara göre enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. D.U., arkadaşı M.H.’ye yaptığı bir dizi test sonucu HIV pozitif olduğunu söyledi.

Bunun üzerine nişanlısından ve işinden ayrılan genç adam, 2.5 yıl boyunca AIDS ilacı kullandı. Psikolojisi de bozulan genç adam intihar girişiminde de bulundu. Bir arkadaşının uyarısıyla tekrar test yaptıran M.H. bu kez test negatif çıkınca sevinç ve şoku aynı anda yaşadı.

Arkadaşı Dr. D.U.'nun kendisine bilerek yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla şikayetçi olan M.H., yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Dr. D.U. hakkında Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. Sanık doktor "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay, "Cinsel taciz" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.

"HALA DOKTORLUK YAPMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Mağdur M.H., sonuçtan nispeten memnun olduğunu belirterek doktorun halen göreve devam etmesinden dolayı üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti. M.H., “Hasta olmadığım halde verdiği sahte raporla, uzun bir süre ağır ilaçlar kullanmama neden oldu. Bu ilaçlar, vücudumda yaraların çıkmasına sebebiyet verdi. Psikolojik olarak rahatsızlık geçirdim. Nişanlım ve işimden ayrılmak zorunda kaldım. Bana bunları yapan kişinin hala doktorluk mesleğine devam etmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. Bana yaşattıklarını başka bir kişiye yaşatabilir” dedi.

“MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ”

Sanık ve hala çalışmakta olduğu hastane hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını vurgulan mağdur M.H.’nin avukatı Elif Kazancı, "3 yıllık mücadelemiz sona erdi. Adalet yerini buldu. Müvekkilimizin haklı olduğu ortaya çıkarak sanık ceza aldı. Bu süreçte sanık meslekten mene kadar gidecek bir ceza aldı" dedi.