Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
İngiltere'nin başkenti Londra sokaklarında sabah saatlerinde gergin anlar yaşandı. Askeri binicileri fırlatıp kaçan atlar, bir askeri yaralarken Londra sokaklarında bir süre başıboş şekilde gezdi
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Londra polisi, bu sabah saatlerinde İngiltere'nin başkentinin sokaklarında binicileri olmadan başıboş dolaşırken görülen iki atı kontrol altına aldı.
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Atlar, sabah saatlerinde yaptıkları günlük egzersizi sırasında huzursuzlanmaya başladılar ve ardından biri çift katlı bir otobüse çarparak ön camı kırarken diğeri de siyah bir taksiye çarptı.
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Askeri binicilerini fırlatıp kaçan atlar bir askeri de yaraladı.
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Olay sonrası bir aracın da hasar aldığı ve iki arka camının kırıldığı bildirildi. Olayın ardından Buckingham Sarayı Yolu kapatıldı.
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Polis memurları atları Londra merkezinin yaklaşık 6 kilometre doğusunda, Limehouse yakınlarında kontrol altına aldı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.