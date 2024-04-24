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        Haberler Dünya Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!

        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!

        İngiltere'nin başkenti Londra sokaklarında sabah saatlerinde gergin anlar yaşandı. Askeri binicileri fırlatıp kaçan atlar, bir askeri yaralarken Londra sokaklarında bir süre başıboş şekilde gezdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:23
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          Londra polisi, bu sabah saatlerinde İngiltere'nin başkentinin sokaklarında binicileri olmadan başıboş dolaşırken görülen iki atı kontrol altına aldı.

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          Atlar, sabah saatlerinde yaptıkları günlük egzersizi sırasında huzursuzlanmaya başladılar ve ardından biri çift katlı bir otobüse çarparak ön camı kırarken diğeri de siyah bir taksiye çarptı.

           

           

        • 3

          Askeri binicilerini fırlatıp kaçan atlar bir askeri de yaraladı.

        • 4

          Olay sonrası bir aracın da hasar aldığı ve iki arka camının kırıldığı bildirildi. Olayın ardından Buckingham Sarayı Yolu kapatıldı.

           

           

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          Polis memurları atları Londra merkezinin yaklaşık 6 kilometre doğusunda, Limehouse yakınlarında kontrol altına aldı.

           

           

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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