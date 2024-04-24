Arda Turan, İtalyan basınına konuştu: Diego Simeone, Fatih Terim ve Luis Enrique

İspanya'da kendisini savunmaya ikna eden ismin Simeone olup olmadığı sorulan genç teknik adam, "Evet, doğru. Oyunu bir bütün olarak görmemi sağladı. Ve bana başarının mücadele, savaş ve acı çekerek de elde edilebileceğini öğretti. O da benim gibi düşündüğünü her zaman söyleyen tutkulu bir insan. Ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz biri. Onunla iyi anlaşıyordum ama o kadar çok kavga ettik ki." dedi.