Cem Yılmaz'ın adı gökyüzünde bir yıldıza verildi

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Cem Yılmaz, 23 Nisan'daki doğum gününde oldukça ilginç, bir o kadar da büyük bir hediye aldı. Yılmaz'a bir yıldız hediye edildi.

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Bu yıldız, ne bir ünvan ne de başka bir unsur... O Yıldız, gökyüzünden gerçek bir yıldız. Sözün özü; bilinen evrende yer alan 70 seksilyon (10 üzeri 21 sıfır) yıldızdan biri artık Cem Yılmaz'ın adını taşıyor.

Yazar Yüce Zerey tarafından bir yıldıza isim verme uygulamalarından biri aracılığıyla Cem Yılmaz'a hediye edilen yıldızın kayıt kodu; aF448901...

Koordinatları ise; 15h18m47.87806 derece 16'1751dec13.1 mag. Uygulamada satılan yıldızların fiyatları; 677 TL ila 2.772 TL arasında değişiyor.

Cem Yılmaz, kendisine yıldız hediye edilmesini; "Bana yıldız hediye etmiş. Sağ ol gülüm" şeklinde yorumladı.