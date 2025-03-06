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        Haberler Objektife Takılanlar Yasemin Özilhan'dan estetik açıklaması: Sadece dudağımda dolgu var - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan'dan estetik açıklaması: Sadece dudağımda dolgu var

        Yasemin Özilhan, Etiler'de bir mekânda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 08:14
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        "Sadece dudağımda dolgu var"
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        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi. Mekân çıkışında spor kıyafetiyle dikkat çeken Özilhan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

        Yasemin Özilhan, son dönemde sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.

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        Yasemin Özilhan, sohbetin ardından yaklaşık 15 milyon TL değerindeki yeni aracıyla mekândan ayrıldı.

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        #Yasemin Özilhan

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