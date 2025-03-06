Yasemin Özilhan'dan estetik açıklaması: Sadece dudağımda dolgu var - Magazin haberleri

Yasemin Özilhan'dan estetik açıklaması: Sadece dudağımda dolgu var - Magazin haberleri

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi. Mekân çıkışında spor kıyafetiyle dikkat çeken Özilhan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

REKLAM advertisement1 Yasemin Özilhan, son dönemde sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.

REKLAM Yasemin Özilhan, sohbetin ardından yaklaşık 15 milyon TL değerindeki yeni aracıyla mekândan ayrıldı.