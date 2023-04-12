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Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar

2000'li yılların başında podyumlarda fırtına estiren Yasemin Kocanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar" diyerek yıllar içindeki değişimini eleştirenlere yanıt verdi

Giriş: 12.04.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir döneme damga vuran eski model Yasemin Kozanoğlu (45), aldığı kilolar nedeniyle kendisini eleştirenlere karşısı sessizliğini bozdu. 

  • "APTALCA GELİYOR"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Yasemin Kozanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar, konuşuyorlar. Çok komiğime gidiyor ve aptalca geliyor. Her yaşın güzelliği ayrı, hep deriz; 'Ah keşke o yaşımda şu anki aklım olsa...' ama olmuyor işte. Aslında olur da, onun için çok erdemli yetişmen lazım, biliyorsun sistem buna izin vermiyor, sebebini bilenler vardır... Doğa ana hepimizin sana çok ihtiyacı var, sana muhtacız. Sar bizi, sarmala bizi. İnsanlar tekrardan doğada yaşamak için sabırsızlanıyor ama sistem buna bile izin vermiyor. Sana döneceğiz..." ifadelerini kullandı.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor.

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