"APTALCA GELİYOR"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Yasemin Kozanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar, konuşuyorlar. Çok komiğime gidiyor ve aptalca geliyor. Her yaşın güzelliği ayrı, hep deriz; 'Ah keşke o yaşımda şu anki aklım olsa...' ama olmuyor işte. Aslında olur da, onun için çok erdemli yetişmen lazım, biliyorsun sistem buna izin vermiyor, sebebini bilenler vardır... Doğa ana hepimizin sana çok ihtiyacı var, sana muhtacız. Sar bizi, sarmala bizi. İnsanlar tekrardan doğada yaşamak için sabırsızlanıyor ama sistem buna bile izin vermiyor. Sana döneceğiz..." ifadelerini kullandı.