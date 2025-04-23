Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, aşka geldi
Bir süre önce ilişkilerine nokta koyan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, yeniden bir araya gelerek aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Barışmalarının ardından çiftten peş peşe romantik paylaşımlar geliyor
Giriş: 23.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:58
Geçtiğimiz yıl ilişki yaşayıp yollarını ayıran oyuncu Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya, ilişkilerine ikinci bir şans vererek hayranlarını sevindirmişti.
Barışmalarının ardından çiftten mutluluk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak kırmızı kalp emojisiyle duygularını dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram
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