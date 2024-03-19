Yasemin Allen'ın paylaşımları yeni bir aşk olarak yorumlandı
Yasemin Allen'ın eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya ile birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşması, yeni bir aşk olarak yorumlandı
- 1
Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyuncu olarak sürdüren İngiliz asıllı Türk Yasemin Allen'ın eski bir FBI ajanıyla paylaştığı fotoğraflar, gündem oldu.
- 2
Paylaştığı fotoğraflar, Yasemin Allen'in gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdığı şeklinde yorumlandı.
- 3
Yasemin Allen, Erdal Kaya ile atış yaparken çektirdiği fotoğrafları, takipçileriyle paylaştı.
-
- 4
41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü.
- 5
Erdal Kaya, şu an ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatına devam ediyor.