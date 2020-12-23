Ünlü oyuncu, sosyal medya kullanımıyla ilgili de konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin.

Yüzüne söyleme fırsatı olmayacağını bildiği lafı sana anonim şekilde kusmuş birinin fikrine saygı duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Orası bir sosyal medya profili, demokratik bir fikir paylaşım alanı değil nihayetinde. “Siz sanatçısınız eleştiriye açık olmak zorundasınız” lafını da objektif eleştiri yapmaya çalışmıyorsanız kullanma hakkınız yok maalesef.