Yasemin Allen - Erdal Kaya aşkı bitti
Geçtiğimiz mart ayında gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptıran Yasemin Allen aradığı mutluluğu bulamadı
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Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşımıştı.
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Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi.
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Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi. Allen ve Kaya, birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.