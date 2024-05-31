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        Haberler Magazin Yasemin Allen - Erdal Kaya aşkı bitti - Magazin haberleri

        Yasemin Allen - Erdal Kaya aşkı bitti

        Geçtiğimiz mart ayında gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptıran Yasemin Allen aradığı mutluluğu bulamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:00
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          Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşımıştı.

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          Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi.

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          Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi. Allen ve Kaya, birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.

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