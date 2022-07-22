İş Sanat’ın, “İş Sanat Çarşamba Sahnesi” etkinlikleri 27 Temmuz’da “Tek Kanatlı Bir Kuş” başlıklı Yaşar Kemal hikâye dinletisiyle devam ediyor.

İş Sanat’ın konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir programla yer alacağı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi” 27 Temmuz’da “Tek Kanatlı Bir Kuş” başlıklı Yaşar Kemal hikâye dinletisiyle devam ediyor.

Mehmet Birkiye yönetmenliğindeki dinletiyi Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek seslendirecek. Yaşar Kemal’in yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı, fantastik öğelerle bezediği eseri “Tek Kanatlı Bir Kuş” dinletisinin müzik direktörlüğünü ise şef Serdar Yalçın üstleniyor.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 3 Ağustos’ta gazeteci Emrah Kolukısa’nın kazı başkanları ile yapacağı “Arkeoloji Sohbetleri”, Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın katılımıyla devam edecek.

Konser ve hikâye dinletilerinin 22.00’de, sohbetlerin ise 21.00’de başlayacağı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi” etkinlikleri yaz sonuna kadar her Çarşamba Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştirilecek.