Türkiye'nin en önemli finans uzmanlarından olan Dr. Yaşar Erdinç dün hayata gözlerini yumdu. Erdinç'in vefat haberi, Twitter hesabından "Dr. Yaşar Erdinç Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 18 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Levent Camiinden (İstanbul) kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" mesajıyla duyuruldu.

Dr. Erdinç geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi'nde beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Vefat haberinin duyulmasının ardından Yaşar Erdinç'in başta meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere tüm sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü finansçı, 1965 yılında dünyaya geldi. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, lisansüstü eğitimini Birmingham Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini ise Leeds Üniversitesi'nde tamamladı.

1998-2000 yılları arasında Oyak Portföy ve İş Yatırım Araştırma Müdürü görevlerini yerine getiren Erdinç, Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanlığı yaptı. Haftalık ekonomi-finans dergilerinde yazılar yazdı. Birçok kitap ve makaleye imza atan ekonomist, çeşitli görsel ve yazılı medya kuruluşlarında ekonomik gündemi de yorumladı.