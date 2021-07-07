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İstanbul Nişantaşı’ndaki Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan Şişli Öğretmenevi, pandemi yasakları biter bitmez ilk iş müziğin sesini desibel ayarı gözetmeksizin açtı.

Bölge sakinlerinin tüm şikayetlerine rağmen hiçbir merciin müdahale edemediği Şişli Öğretmenevi yönetiminin bu pervasızlığının artık katlanamaz duruma geldiğini söyleyen semt sakinleri, Milli Eğitim'e bağlı Öğretmenevi tesisinin tüm uyarıları gözardı ettiklerini belirttiler.

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Habertürk'ün geçmiş yıllarda da gündeme getirdiği bölgedeki gürültü terörü, pandemi ile birlikte unutulmuştu. Her akşam müzik sesinin ayarsız bir şekilde yükseldiği mekan, düğün ve sünnet organizasyonlarına da gürültülü bir şekilde sahne oluyordu.

Yasakların kalkması ile birlikte ilk işi yine ayarsız bir şekilde müziği açmak olan Öğretmenevi, pandemide bunalan semtin yeni kabusu oldu. Gürültüden yaka silken vatandaşlar şimdi yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.