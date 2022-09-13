YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin en son 146. bölümü ekrana geldi ve bölüm ile sezon finali yapıldı. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.