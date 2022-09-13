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Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yasak Elma ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başrollerini Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam gibi gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi Haziran ayında 146. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki Yasak Elma dizisi ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

13.09.2022 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL

  •  Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün üstlendiği Yasak Elma dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Son olarak Berk Oktay'ın ayrıldığı Yasak Elma'da oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Peki, Yasak Elma dizisi ne zaman başlıyor? İşte Yasak Elma dizisiyle ilgili merak edilenler…

  • YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin en son 146. bölümü ekrana geldi ve bölüm ile sezon finali yapıldı. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

  • YENİ OYUNCU SÜRPRİZİ

    İddialı yapımlardan olan Yasak Elma oyuncuları arasına sürpriz bir isim daha katıldı.

    Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Yasak Elma yeni sezonda Engin rolüyle sevenleriyle buluşacak.

  • YASAK ELMA ÇAĞATAY DİZİDEN AYRILDI MI?

    Fox'ta yayımlanan dizinin kadrosunda Berk Oktay, Çağataya rolü ile yer alıyordu. Karakterin sezon finali bölümünde yaşanan trafik kazasında öldüğü için kadrodan çıktığı biliniyor. 

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