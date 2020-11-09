Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 84. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman’la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır.

Şahika, Halit’ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer.

Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

YASAK ELMA 85. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...