Yasak Elma 69. son bölüm dün akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Nadir Yıldız'la yakından ilgilendi ve sonunda evlenme teklifi etti. Leyla'nın hamile olduğunu öğrenen Yıldız, herkesin içinde Nadir'in evlenme teklifini kabul etti. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yıldız'ın bir anlık sinirle yaptığından pişman oluyor. Ender'in Şahika'ya "Leyla'nın fişini çek, onu yolla" dediği fragmanda Halit'in Leyla'yı kapının önüne koyduğu ve şirkette her şeyi kaybettiği görülüyor. Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı ve 69. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır.

Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister.

Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.