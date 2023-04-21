Şu anda 57 yaşında olan Jill, 2000 yılında California-Irvine Üniversitesi'ndeki araştırmacıların konusu oldu. Uzmanlar, bu garip hafızanın nasıl çalıştığını anlamak için uzunca bir süre bir açıklama aradı ve en sonunda bunun "hipertimestik sendromu" denilen bir durum olduğunu keşfettiler; Jill, bu vakanın ilk örneğiydi. Vaka, 2006 yılında Neurocase isimli bilimsel bir dergide yayınlandı.
Harvard Üniversitesi de konuya tam bir açıklık getiremedi. Araştırmacılar, beynin, olayları hatırlamasını sağlayan "epizodik geri getirmeyi" kapatmasını engelleyen yapısal özelliklere sahip olabileceği tahmininde bulundu.