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Yaşadığı hiçbir şeyi unutmayan Jill Price bilim dünyasının sınırlarını zorluyor

Yaşadığı hiçbir şeyi unutmayan Jill Price bilimin sınırlarını zorluyor

Jill Price, 14 yaşından beri yaşadığı her şeyi kusursuz bir şekilde hatırlıyor. Konu üzerinde yapılan çalışmalar, bunun "hipertimestik sendromu" denilen bir durum olduğunu belirlese de buna neyin sebep olduğu hâlâ bilinmiyor.

Giriş: 21.04.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bu zamana kadar hafızası iyi birçok insanla karşılaşmış olabilirsiniz ancak Jill Price, onlardan biraz daha farklı. Price, 14 yaşından itibaren hayatının her gününü ansiklopedi netliğiyle hatırlıyor ve ayrıntıları tarihe göre sıralayabiliyor.

  • Şu anda 57 yaşında olan Jill, 2000 yılında California-Irvine Üniversitesi'ndeki araştırmacıların konusu oldu. Uzmanlar, bu garip hafızanın nasıl çalıştığını anlamak için uzunca bir süre bir açıklama aradı ve en sonunda bunun "hipertimestik sendromu" denilen bir durum olduğunu keşfettiler; Jill, bu vakanın ilk örneğiydi. Vaka, 2006 yılında Neurocase isimli bilimsel bir dergide yayınlandı.

    Harvard Üniversitesi de konuya tam bir açıklık getiremedi. Araştırmacılar, beynin, olayları hatırlamasını sağlayan "epizodik geri getirmeyi" kapatmasını engelleyen yapısal özelliklere sahip olabileceği tahmininde bulundu.

  • Buna neyin sebep olduğu bilinmiyor, hâlâ yanıtlanmamış birçok soru var ama yine de Jill'e göre bu durum, yaşadığı travmaların bir sonucu.

    Price'ın çocukluğunun en önemli travması, 8 yaşında Los Angeles'a taşınmasıydı, New Jersey'deki evini çok seviyordu. Ayrıca, ona sürekli yemek yememesi için için baskı yapan bir annesi vardı.

    Fotoğraf temsilidir

  • 10 ile 30 yaşlarında "bellek patlaması" denilen bir durum yaşayan Jill, sürekli gözünün önüne gelen anılar yüzünden zor günler geçiriyordu, bu yüzden aklına gelen her şeyi yazmaya başladı; yazmak onu rahatlatıyordu.

  • 2006 yılında çekilen beyin tomogrofileri, Price'ın beynindeki iki düzineden fazla alanın normalden daha büyük olduğunu ortaya çıkardı. Bunun ne anlama geldiği hâlâ ucu açık bir sorudur.

    Hâlâ ortada kesin olarak yanıtlanan sorular yok ama Jill'in sahip olduğu bu yetenek, Alzheimer ve diğer beyin bozukluklarını anlamamız için yol gösterici olabilir. 

    Fotoğraf temsilidir

    Kaynak: BrainHQ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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