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        Haberler Bilgi Gündem YAŞ KARARLARI 2025 SON DAKİKA: 5 Ağustos 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! İşte TSK terfi ve emeklilik kararları

        YAŞ kararları açıklandı! İşte 5 Ağustos 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile TSK terfi ve emeklilikler

        2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirildi. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları değerlendirildi. Toplantının sona ermesinin ardından YAŞ kararları açıklandı. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar neler? İşte, 2025 YAŞ toplantısı kararları ile TSK terfi ve emeklilikler hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 15:31 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:31
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        • 1

          Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albayların terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları değerlendirildi. Toplantının sona ermesinin ardından YAŞ kararları açıklandı. 2025 yılı YAŞ toplantısında ele alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konuldu. Peki, YAŞ kararları ve sonuçları neler? İşte, 2025 Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK terfi edenler, görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilecekler…

        • 2

          2025 YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ!

          2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 5 Ağustos 2025 Salı günü yapıldı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

          Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını şekillendirecek toplantıda terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırıldı.

        • 3

          2025 YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

          Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

          Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

          Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.

        • 4

          İŞTE TERFİ, UZATMA VE EMEKLİLİK KARARLARI

          İletişim Başkanlığı YAŞ kararları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

          2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

          1. 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

          a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

          b) Görev süresi uzatılacaklar,

          c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

        • 5

          2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

          a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

          b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

          c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

          ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

          d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

          e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

        • 6

          3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

          a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

          b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

          4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

          5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.”

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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