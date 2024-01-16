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        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Yarıyıl tatilinde İş Sanat'tan çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat'ta çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında birbirinden renkli atölyelerde ücretsiz ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:34
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        İş Sanat'ta çocuklara ücretsiz atölyeler
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi İlk Atölyeleri ile Yarıyılda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

        İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de yarıyıl tatilinde birbirinden renkli atölyeleri ile öğrencileri bekliyor.

        3-5 yaş grubunun katılabileceği “Benim Hayvan Dostlarım” atölyesinde Türk Resmini İzlemek Sergisi’nde yer alan ‘’Hayvanlar Âlemi’’ odasında sergilenen resimler ve heykeller evebeyn ve çocuklarla birlikte incelenecek. Daha sonra kendilerine bir habitat seçen çocuklar farklı malzemeler kullanarak seçtikleri habitatta yaşayabilecek bir hayvanın heykelini yapacaklar.

        6-9 yaş grubunun katılabileceği “Kat Kat Duygular” atölyesinde ise çocuklar Türk Resmini İzlemek Sergisi’nde yer alan soyut eserler aracılığıyla kavramlar dünyası ile tanışacak. Sanatçıların hayal dünyalarının ve ilham kaynaklarının keşfedileceği bu atölyenin sonunda her çocuk kendi yaptığı soyut sanat çalışmasını özel bir katlama tekniği ile akordiyon kitap tasarımına dönüştürecek.

        Beyoğlu’nda bulunan Resim Heykel Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve rezervasyon yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

        Öğrencilerin Yaratıcılıklarını Geliştirecek Atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi’nde

        İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, atölye çalışmaları ile öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve tatil boyunca eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.

        5-6 yaş grubunun katılabileceği “Yaşasın Cumhuriyet” atölyesi, çocukları Cumhuriyet’in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Aynı başlıklı süreli sergide yer alan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından ilham alan çocuklar kendi kutlama taçlarını hazırlıyorlar.

        7-9 yaş grubunun katılabileceği Robotik Kodlama “Üretim Bandı” atölyesinde ise katılımcılar üretim bandının işlevini ve günlük kullanımdaki yerini keşfederek özel motorize yapı taşlı Lego kitler ile kendi 3 boyutlu üretim bandı modellerini inşa eder. Mühendislik, matematik ve teknolojiyi bir araya getiren çalışmada katılımcılar kendi tasarımlarının yanı sıra planlama, zaman yönetimi ve yaratıcı düşünme gibi edimleri geliştirme fırsatı bulurlar.

        Daha birçok ücretsiz atölyeye ev sahipliği yapan Müze’nin diğer atölyeleri, yaş grupları ve kontenjanları hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tibm.atolye@issanat.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

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        Tatil Boyunca Keyifli Zaman Geçirmek için Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ne!

        Ankara Ulus’taki tarihi İş Bankası binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, “Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi),” “Cumhuriyet Postası Atölyesi” ve “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” gibi pek çok atölye ile ara tatildeki çocuklara keyifli saatler sunuyor.

        3-5 yaş grubunun katılabileceği “Müzede Masal: Birikim Masalı” atölyesi ebeveynlere ve çocuklara “İftiharla Sunar” sergisindeki bulmacaları çözdürüyor ve etkileşimli masal anlatısına katılmaları için fırsat sunuyor. Aynı zamanda koleksiyondan alınan ilhamla baskı tekniğiyle kendi el çantalarını tasarlamalarına olanak sağlıyor.

        8-10 yaş grubunun katılabileceği “Cumhuriyet Postası” atölyesi ise katılımcılarını öncelikle “Yaşasın Cumhuriyet” sergisini rehberli olarak gezdiriyor. Ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden katılımcılar, tur sonrasında yapılan etkinlikte dönem pulları replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını yaparak atölyeden ayrılıyor.

        8- 10 yaş grubunun katılabileceği “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” atölyesinde ise çocuklar Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner’ in katılımıyla antik çağlarda yaşayan insanların yaşantılarını deneyimleyen çocuklar Nysa’nın sokaklarında eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.

        Ankara İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve rezervasyon yaptırmak için ibm.atolye@issanat.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

        İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki Müzelerinde gerçekleştirilecek tüm atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için www.issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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