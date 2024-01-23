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        Haberler Gündem Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2024 okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil uzatıldı mı?

        Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, sömestr uzatıldı mı? 2024 okullar ne zaman açılıyor?

        Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline başladı. Karnelerin alınmasıyla okullarda sömestra girildi. Sosyal medyada 15 tatilin uzatıldığı iddialarının gündem olmasıyla "Okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil uzadı mı?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, yarıyıl tatilinin kaç gün süreceği ve ne zaman biteceğine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:00
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        • 1

          Okullarda birinci dönemin son ders zili 19 Ocak'ta çaldı. 20 milyonu aşkın öğrenci 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Bu esnada yarıyıl tatilinin 1 aya uzatıldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman biticek, uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          15 TATİL UZAYACAK MI?

          T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddialarına cevap verdi. Yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat Cuma günü sona erecek.

          Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

        • 4

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan ile 12 Nisan arasında uygulanacak.

        • 5

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2023-2024 eğitim yılının ikinci dönemi 5 Şubat 2024 tarihinde başlarken; 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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