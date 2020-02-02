Yarından Sonra oyuncuları kimler? Yarından Sonra filminin konusu ne? soruları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. 2004 yılında vizyona giren 125 milyon dolar bütçeyle çekilen Yarından Sonra 527 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Ayrıca film, BAFTA En İyi Özel Görsel Efekt Ödülü, En İyi Aksiyon Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü, BMI Film Music Award ödüllerinin de sahibi. Yarından Sonra filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

YARINDAN SONRA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu Yarından sonra filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Emmy Rossum yer alıyor.

YARINDAN SONRA FİLMİ KONUSU

Film, Küresel Isınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall (Dennis Quaid),kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Bunun nedeninin ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmek ve bunun sonucunda köklü bir değişikliğe uğramak üzeredir. Jack, uluslararası küresel ısınma konferansında bu konuyu dile getirmiş ama istediği etkiyi yaratamamıştır. Jack'e göre, Dünya'nın iklim dengesi Kuzey Atlantik'teki akışa göre düzenlenmektedir. Kutuplarda küresel ısınma yüzünden eriyen buz dağlarından gelen soğuk sular Kuzey Atlantik'teki bu dengeyi bozuyor ve sonuçta yazın karın yağması, kışın çiçek açması gibi tuhaflıklarla karşılaşılıyor.

New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.