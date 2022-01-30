Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.



Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.



Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.