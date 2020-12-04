Yarın bakkal ve marketler açık mı? Tam günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Yarın alışveriş yapacaklar ise "Cumartesi günü bakkal ve marketler açık mı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edilen sorular cevabını İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte cevabını buldu. İşte, "Yarın bakkal ve marketler açık mı?" sorusunun cevabı...

YARIN BAKKLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak ve cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.