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Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki yargılamalarla ilgili emsal bir karara imza attı. Genel Kurul, mahkemelerin yargılamalar sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını haberdar etmesinin zorunlu olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası binlerce kadına şiddet ve kadın cinayeti konulu yargılama dosyasının bu gerekçe ile bozularak, yeniden yerel mahkemelere gönderilmesinin önüne geçildi.
AİLE BAKANLIĞI DAVALARA KATILABİLİYOR
Kadına karşı şiddet ve cinayet vakaları Türkiye’nin kanayan yaraları arasında bulunuyor. Bu olaylara dair de binlerce yargılama dosyası bulunuyor. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Aile Bakanlığı, kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya katılabiliyor.
MAHKEMELER GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADI
Ancak bir süredir yargılamalar konusunda önemli bir görüş ayrılığı yaşanıyordu. Bazı mahkemeler yargılamalardan Aile Bakanlığı’na haberdar ederken, bazı mahkemeler ise haberdar etmiyordu.
YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Görüş ayrılıklarının artması üzerine Yargıtay’ın en üst emsal karar organı olan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlığında 183 üye ile toplandı. 160’a karşı 23 oyla Aile Bakanlığı’nın haberdar edilmesinin zorunlu olmadığına karar verildi.
BAKANLIĞIN HABERDAR EDİLMESİ ZORUNLU OLMAYACAK
Bu karar sonrası kadına karşı işlenen, cinayet, istismar, şiddet gibi suçlar kapmasında açılan davalarda mahkemelerin Aile Bakanlığı’nı bilgilendirmesi zorunlu olmayacak. Ancak Aile Bakanlığı önceden olduğu gibi kendi inisiyatifi ile bu davalara katılabilecek.
TAHLİYELERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Genel Kurul’un bu kararı sonrası binlerce bu suçlamaları içeren davaların Aile Bakanlığı’nın haberdar edilmemesi nedeniyle bozulmasının önünü geçildi. Aksi durumda Yargıtay’ın, ilgili dairelere Bakanlığın haberdar edilmediği dosyaları bozarak, yeniden yargılama yapılmasının yolunu açacaktı. Bu da yargılamaların uzamasına ve bazı sanıkların tahliyesine neden olacaktı.
KARAR TÜM MAHKEMELERİ BAĞLIYOR
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun bu kararının tüm mahkemeleri bağlayıcı niteliği bulunuyor. Çünkü bu Kurul, Yargıtay’ın en üst karar organı niteliğini taşıyor.
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