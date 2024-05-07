Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu mu? Yargıtay seçimlerinde son durum

Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu mu? Yargıtay seçimlerinde son durum

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Yüksek yargıda başkanlık seçimi sürüyor.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33. tur oylaması yapıldı.

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33. TURDA HANGİ İSİM KAÇ OY ALDI?

Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.