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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 31. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçime 32. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:35
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        Yargıtay, başkanını yine seçemedi
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        Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

        Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31. tur oylaması yapıldı.

        Oylama sonucu Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

        Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylama yarın yapılacak.

        Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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        #Yargıtay
        #seçim
        #yargıtay seçimi
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