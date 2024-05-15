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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay Başkanı Akarca'dan Erdoğan'a veda ziyareti

        Yargıtay Başkanı Akarca'dan Erdoğan'a veda ziyareti

        Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:40
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        Yargıtay Başkanı Akarca'dan Erdoğan'a veda ziyareti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan Akarca ile bir araya geldi.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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