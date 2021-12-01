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Yargı dizisine yeni katılan Merve Ateş kimdir? Merve Ateş kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde yer aldığı Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahilen olan Merve Ateş ismi araştırılıyor. Genç oyuncu Merve Ateş, Yargı dizisinde Eren komiserin kızı olarak ekrana geliyor. Yargı dizisine yeni katılan Merve Ateş kimdir? Merve Ateş kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

01.12.2021 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Yargı dizisine yeni katılan Merve Ateş kimdir? Merve Ateş kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Genç yaşına rağmen pek çok projede yer alan Merve Ateş, şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle dikkat çekiyor. İşte Merve Ateş hakkında merak edilenler...

MERVE ATEŞ KİMDİR?

Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş 19 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Henüz 16 yaşında olan Merve Ateş 2011 yılından beri oyunculuk yapmasına rağmen asıl çıkışını Onu Ünlü'nün yönettiği Beş Kardeş dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle yaptı.

MERVE ATEŞ DİZİLERİ

2018 O'nun Hikayesi
2017 Masum
2015 Beş Kardeş
2012 Hayatımın Rolü
2011 Canım Babam

MERVE ATEŞ FİLMLERİ

2019 Siccin 6
2018 Siccin 5
2017 Siccin 4
2016 Üç Harfliler 3: Karabüyü
2016 Sadakat
2014 Siccin: Büyü Haramdır
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var

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