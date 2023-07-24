Yaren leylek ve 4 yavrusu vedaya hazırlanıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Adem Yılmaz(67) ile olan dostluğu filmlere, belgesellere ve şarkılara konu olan Yaren leylek yaz aylarında sonlarına doğru 12. kez sıcak ülkelere kanat çırpmaya hazırlanıyor. ‘Avrupa Leylek Köyleri’ sınıfında Türkiye’nin tek temsilcisi olan Eskikaraağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz, aradan geçen 11 yıl boyunca kayığına konan Yaren leylek ile olan dostluğu herkes tarafından ilgi ile takip edilen hikayeye dönüştü. Bu yıl Mart ayının 17’sinde gelen Yaren ve eşi Nazlı leyleğin 4 yavrusu oldu. Yavrularını yaz sezonu boyunca besleyip büyüten Yaren’in yaklaşık 1 ay sonra göç etmesi bekleniyor. Her göç zamanı kayığının başında dört gözle onu bekleyen balıkçı Adem Yılmaz’ı ise yaklaşan veda nedeniyle hüzün sardı.

Yaren leyleğin vedasına yaklaşık 1 ay kaldığını ifade eden Adem Yılmaz, “Yaren ile birlikte 12. yılımız. Yavruları artık büyüdü uçmaya başladılar, 15 - 20 gün sonra artık yavruları köyümüzü terk edecekler. Akabinde annesi ve babası (Nazlı-Yaren) Ağustos’un 28’i civarında köyümüzü terk ediyorlar. Bu yılda Yaren ile 6 ayımızı geçireceğiz, şu anda 5 ay oldu 1 ay sonra gidecekler” dedi.

"YUVAYI EVİMİN YANINA TAŞIDIM"

Yaren leyleğin yuvasını evinin yanına taşıdığını ve bu sayede bahçesinde beslediğini söyleyen Adem Yılmaz, “Bu yıl güzel geçti yemledik, besledik, ilgilendik. Bu yıl yuvayı evimin yanına taşıdım, burada 7-24 beraberiz, bahçeme geliyor bahçemde besliyorum. Bu yılda Yaren ile diyaloğumuz daha güzel geçti. Umarım artık gelecek yılda kavuşmak dileğiyle, Yaren’imizi uğurlarız inşallah” şeklinde konuştu.

"ONLARA GÖLDEN BALIK TUTUYORUM"

Yaren leyleğin yavrularının diğer leyleklere göre göç zamanına daha erken hazırlandığını ifade eden Adem Yılmaz, “Geçen sene 3 yavrusu oldu, bu yılda 4 tane yavruları oldu. İlk önce zaten Yaren yavruları yapıyor, ondan sonra zaten benim beslemem ile birlikte diğer leyleklerin yavruları daha uçmuyorken, Yaren’in yavruları 15 günlükken göç hazırlıklarına başlıyorlar. Ben onlara gölden özel balık tutuyorum, her sabah annelerini besliyorum. Anneleri de gelip yuvada yavrularını besliyor. Fazla beslemekle birlikte Yaren’in yavruları hızlı gelişiyor, çabuk uçuyor o yüzden şanslılar” ifadelerini kullandı.

Leylek köyü için önemli yatırımlara imza atan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Yaren leyleğin yuvasını uzaktan izlemek isteyenler için 7/24 kamera sistemini hayata geçirdi. Yarenleylek.com sitesi üzerinden Yaren leylek ve yavruları online olarak izlenebiliyor.